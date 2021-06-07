Порошенко: У "Евросолидарности" есть стратегия и план, как реализовать потенциал Украины

Партия "Европейская солидарность" имеет четкий план развития успешной, европейской демократической Украины и плана реализации ее потенциала, сказал лидер политсилы, пятый президент Украины (2014-19) Петр Порошенко во время выступления на съезде партии на Арт-заводе "Платформа" в Киеве в понедельник.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", Порошенко призвал партийцев быть внимательнее к социальным проблемам украинцев.

"Нам нужно реальное движение вперед, которое мы продемонстрировали в течение 5 лет нашей каденции. Наша с вами задача - не таща одеяло на себя, объединившись с нашими партнерами по демократическому кругу, сформировать мощную коалицию оппозиционных проевропейских сил, которая вернет стране профессиональную власть, спасет Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, который строится на нашей программе, на нашей стратегии, - четкой, прогнозируемой и предсказуемой", - сказал политик.

"Европейская солидарность" предлагает как минимум трехлетний мораторий на новые налоги, за исключением налога на выведен капитал как драйвера для экономического роста. "У нас есть еще одно предложение для малых и средних предприятий - снизить ставку единого социального взноса для тех компаний, у которых расходы на зарплату составляют более 50%", - сказал Порошенко.

По его словам, почти двойное сокращение единого социального взноса в 2016 году дало положительный эффект для детенизации занятости. Низкие налоги, их простое администрирование, дальнейшее уменьшение регуляторного давления на бизнес, компактная бюрократия, гарантия прав собственности и честный суд - рецепт развития современной креативной свободной экономики и социального государства, считает лидер "Евросолидарности".

По словам политика, "Европейская солидарность", даже находясь в оппозиции, чувствует ответственность за страну. "Мы знаем, что делать и как. Мы доказали свою способность решать самые сложные проблемы, стоящие перед страной… Мы очистили и обновили команду, и этот процесс будет постоянным. Европейское будущее Украины связано с "Европейской Солидарностью"… Все, кто связывает с нами надежды на движение Украины в ЕС, на движение Украины в НАТО, надежды на европейские реформы, противодействие некомпетентности власти должны иметь возможность присоединиться к нашей партии", - резюмировал Порошенко.