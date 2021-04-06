Политика

18:47 06.04.2021

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

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Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона подготовит новое обращение относительно выполнения принятых в рамках Минского процесса решений.

«Украинская делегация подготовит новый документ или обращение по выполнению Минских соглашений, пока не известно, как он будет называться, но суть в том, что необходимо решения в рамках Минского процесса, в конце концов, выполнять и контролировать», - заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

 

Теги: #ткг #кравчук #минские_соглашения
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