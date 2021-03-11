Тихановская ждет от ЕС новых санкций против Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ходе общения с постпредами стран ЕС в ООН подняла вопрос о новом пакете санкций против властей в Минске.

"Призывала раньше и буду призывать снова к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Беларуси... Пришло время реальных действий: международное сообщество должно призвать к ответственности всех виновных в преступлениях", - заявила Тихановская, которую цитирует ее сайт.

Тихановская обратилась к дипломатам, а также ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Евросоюзу - объединить усилия для решения кризиса в Беларуси и начала диалога с представителями режима Александра Лукашенко.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей. Победителем выборов был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными, потребовала отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Ряд стран ЕС признал Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.