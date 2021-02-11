Политика

12:17 11.02.2021

В ГУАМ отметили необходимость нового подхода к проблеме территориальных конфликтов

3 мин читать
В ГУАМ отметили необходимость нового подхода к проблеме территориальных конфликтов

 Платформа ГУАМ ("Организация за демократию и экономическое развитие" с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) может стать площадкой для продвижения проблемы территориальных конфликтов в международную повестку дня, сообщает пресс-службы аппарата Верховной Рады по итогам 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ в режиме видеоконференции.

“Платформа ГУАМ может стать площадкой для продвижения проблемы территориальных конфликтов в международную повестку дня. Требуется перезагрузка, новый, конструктивный подход к освещению и озвучиванию этой насущной проблемы. Это, по мнению парламентариев, поможет предупредить эскалацию уже существующих конфликтов, сосредоточить усилия на их решении и не допустить развязывания новых войн”, - говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева, 13-я сессия ПА ГУАМ является переходной, так как полномочия председательства передаются от Азербайджана Грузии.

Он подчеркнул, что одна из главных целей дальнейшей работы ГУАМ - создание свободной экономической зоны между членами организации и развитие транспортного сотрудничества - создание транспортного коридора в рамках региона.

Генеральный секретарь призвал членов ГУАМ сосредоточиться на сотрудничестве и координации с такими международными структурами, как ОБСЕ, НАТО, что необходимо для продвижения ГУАМ на мировой арене как в качестве основного инструмента обеспечения стабильности и безопасности в регионе и важного члена в системе регионального парламентаризма.

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПА ГУАМ Святослав Юраш (фракция “Слуга народа”) подчеркнул важность членства Украины в ГУАМ и различных международных структурах и институтах.

"Украина готова к общению со всеми членами организации и готовит предложения сотрудничества в будущей Ассамблее в Тбилиси и в Балтийской Ассамблее", - сказал Юраш.

Народный депутат напомнил, что на 12-й сессии парламентской ассамблеи в Киеве в 2019 году был поднят вопрос о создании Центра кибербезопасности.

"Мы смогли предоставить свое видение, конкретное количество организаций, которые нас поддерживают. Связь, сложившаяся между нашими государствами, очень важна для тех структур и институтов, которые находятся вне группы, и это создает определенное пространство для транспортировки и свободного обмена товарами. Необходимо привлекать организации, определенным образом связанные с ГУАМ, которые хотели бы тесно работать с ГУАМ и обеспечение безопасности, с этой точки зрения, очень важно”, отметил Юраш.

Во время заседания участники 13-й сессии ПА ГУАМ рассмотрели вопросы сотрудничества государств-членов ГУАМ в условиях новых глобальных вызовов: противодействие пандемии COVID-19, ее социальных и экономических последствий; состояние и перспективы разрешения конфликтов на территории государств-членов ГУАМ, новые направления сотрудничества, а также развитие межпарламентского взаимодействия, сотрудничество ПА ГУАМ с Балтийской Ассамблеей, продвижение ключевых экономических проектов ГУАМ

В работе сессии приняли участие представители парламентских делегаций государств-членов ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы, а также гости - Президент Балтийской ассамблеи, Генеральный секретарь ПАЧЭС и Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств.

Теги: #гуам
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 13.01.2021
МИД Украины надеется, что в 2021 году завершатся переговоры, позволяющие подписать ЗСТ между странами ГУАМ

МИД Украины надеется, что в 2021 году завершатся переговоры, позволяющие подписать ЗСТ между странами ГУАМ

14:38 27.05.2020
Зеленский в разговоре с Алиевым предложил вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

Зеленский в разговоре с Алиевым предложил вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

19:57 12.12.2019
Зеленский предложил упростить процедуру пересечения границ для граждан стран-участниц ГУАМ

Зеленский предложил упростить процедуру пересечения границ для граждан стран-участниц ГУАМ

16:59 12.12.2019
Страны ГУАМ договорились усилить сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора

Страны ГУАМ договорились усилить сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора

09:41 12.12.2019
12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

07:43 12.12.2019
12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

10:32 27.11.2019
Разумков надеется на углубление межпарламентского сотрудничества в рамках ГУАМ

Разумков надеется на углубление межпарламентского сотрудничества в рамках ГУАМ

18:08 05.10.2018
Страны-члены ГУАМ договорились продвигать в ООН резолюцию о разрешении замороженных конфликтов

Страны-члены ГУАМ договорились продвигать в ООН резолюцию о разрешении замороженных конфликтов

12:46 05.10.2018
Страны ГУАМ подписали протокол о взаимодействии таможенных органов и заявление о дальнейшем развитии объединения - Гройсман

Страны ГУАМ подписали протокол о взаимодействии таможенных органов и заявление о дальнейшем развитии объединения - Гройсман

11:49 05.10.2018
Гройсман выступает за активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках ГУАМ

Гройсман выступает за активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках ГУАМ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина учтет рекомендации Европарламента о реформе в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией – МИД

"Слуга народа" может выдвинуть Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду

В Европарламенте призывают разработать механизм мониторинга реализации реформ в Украине

Европарламент высказывается за дальнейшее усовершенствование избирательного законодательства в Украине

Киев и Брюссель начинают переговоры о дальнейшей либерализации торговли Украины с ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Доклад Европарламента свидетельствует, что ЕС ожидает углубления интеграции с Украиной - Стефанишина

Украина учтет рекомендации Европарламента о реформе в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией – МИД

"Слуга народа" может выдвинуть Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду

Европарламент осудил нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

Европарламент призывает к деолигархизации Украины

Европарламент призывает Киев восстановить полноценные институции для борьбы с коррупцией

В Европарламенте призывают разработать механизм мониторинга реализации реформ в Украине

Европарламент высказывается за дальнейшее усовершенствование избирательного законодательства в Украине

Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

Стефанчук предлагает создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в ПА НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА