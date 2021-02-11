В ГУАМ отметили необходимость нового подхода к проблеме территориальных конфликтов

Платформа ГУАМ ("Организация за демократию и экономическое развитие" с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) может стать площадкой для продвижения проблемы территориальных конфликтов в международную повестку дня, сообщает пресс-службы аппарата Верховной Рады по итогам 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ в режиме видеоконференции.

“Платформа ГУАМ может стать площадкой для продвижения проблемы территориальных конфликтов в международную повестку дня. Требуется перезагрузка, новый, конструктивный подход к освещению и озвучиванию этой насущной проблемы. Это, по мнению парламентариев, поможет предупредить эскалацию уже существующих конфликтов, сосредоточить усилия на их решении и не допустить развязывания новых войн”, - говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева, 13-я сессия ПА ГУАМ является переходной, так как полномочия председательства передаются от Азербайджана Грузии.

Он подчеркнул, что одна из главных целей дальнейшей работы ГУАМ - создание свободной экономической зоны между членами организации и развитие транспортного сотрудничества - создание транспортного коридора в рамках региона.

Генеральный секретарь призвал членов ГУАМ сосредоточиться на сотрудничестве и координации с такими международными структурами, как ОБСЕ, НАТО, что необходимо для продвижения ГУАМ на мировой арене как в качестве основного инструмента обеспечения стабильности и безопасности в регионе и важного члена в системе регионального парламентаризма.

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПА ГУАМ Святослав Юраш (фракция “Слуга народа”) подчеркнул важность членства Украины в ГУАМ и различных международных структурах и институтах.

"Украина готова к общению со всеми членами организации и готовит предложения сотрудничества в будущей Ассамблее в Тбилиси и в Балтийской Ассамблее", - сказал Юраш.

Народный депутат напомнил, что на 12-й сессии парламентской ассамблеи в Киеве в 2019 году был поднят вопрос о создании Центра кибербезопасности.

"Мы смогли предоставить свое видение, конкретное количество организаций, которые нас поддерживают. Связь, сложившаяся между нашими государствами, очень важна для тех структур и институтов, которые находятся вне группы, и это создает определенное пространство для транспортировки и свободного обмена товарами. Необходимо привлекать организации, определенным образом связанные с ГУАМ, которые хотели бы тесно работать с ГУАМ и обеспечение безопасности, с этой точки зрения, очень важно”, отметил Юраш.

Во время заседания участники 13-й сессии ПА ГУАМ рассмотрели вопросы сотрудничества государств-членов ГУАМ в условиях новых глобальных вызовов: противодействие пандемии COVID-19, ее социальных и экономических последствий; состояние и перспективы разрешения конфликтов на территории государств-членов ГУАМ, новые направления сотрудничества, а также развитие межпарламентского взаимодействия, сотрудничество ПА ГУАМ с Балтийской Ассамблеей, продвижение ключевых экономических проектов ГУАМ

В работе сессии приняли участие представители парламентских делегаций государств-членов ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы, а также гости - Президент Балтийской ассамблеи, Генеральный секретарь ПАЧЭС и Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств.