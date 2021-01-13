Политика

15:28 13.01.2021

МИД Украины надеется, что в 2021 году завершатся переговоры, позволяющие подписать ЗСТ между странами ГУАМ

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МИД Украины надеется, что в 2021 году завершатся переговоры, позволяющие подписать ЗСТ между странами ГУАМ

Для запуска зоны свободной торговли между странами Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) необходимо завершить работу над протоколом о странах происхождения товаров, сообщил представитель департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Юрий Гриневецкий.

"Сейчас ведется работа над финальными штрихами по протоколу стран происхождения товаров. Мы должны определить четко, откуда идет товар. Сейчас эксперты министерства экономики и торговли ведут соответствующие переговоры. Работа ведется, и она уже на финальной стадии. Ожидаем, что, возможно, в 2021 году нам удастся уже окончательно договориться по этому протоколу, и это даст возможность запускать полноценно ЗСТ", - сказал Гриневецкий на онлайн-дискуссии, организованной Советом внешней политики "Украинская призма", в среду.

Кроме того, он указал, что в планах на 2021 год есть расширение международного сотрудничества ГУАМ с иностранными партнерами, в частности с Израилем.

"Уже полностью согласована всеми сторонами программа сотрудничества ГУАМ и государства Израиль. Ожидается подписание ее в ближайшее время", - сказал Гриневецкий.

Также уже согласован с ГУАМ проект меморандума о взаимодействии с Организацией сотрудничества железных дорог, и ожидается его подписание в ближайшее время.

По его словам, также одним из основных проектов в сфере торговли является цифровой торговый узел ГУАМ.

"Это IT-платформа для обмена информацией и поиска бизнес-партнеров. Создана Интернет-платформа ГУАМ, с привлечением торговой палаты, Министерства транспорта, а также Министерства экономики. Идет работа по наполнению этого Интернет-портала", - пояснил Гриневецкий.

Представитель МИД отметил, что еще одним важным проектом для того, чтобы полноценно заработала торговля и увеличился товарооборот между странами, является введение электронной цифровой подписи при осуществлении торговых операций.

"Это также сейчас обсуждается на уровне экспертов", - добавил он.

По словам Гриневецкого, в течение 2020 года, когда в организации председательствовал Азербайджан, МИД и другим министерствам удалось провести более 30 мероприятий на уровне экспертов и два мероприятия на высоком уровне, а именно заседание министров транспорта и министров иностранных дел стран ГУАМ.

Теги: #гуам #зст #мид
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