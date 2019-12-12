Политика

19:57 12.12.2019

Зеленский предложил упростить процедуру пересечения границ для граждан стран-участниц ГУАМ

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Зеленский предложил упростить процедуру пересечения границ для граждан стран-участниц ГУАМ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить процесс упрощения процедуры пересечения границ гражданам стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, ГУАМ).

Такое предложение он высказал на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, премьер-министром Молдовы Ионом Кику и вице-премьер-министром Азербайджана Али Ахмедовым в Киеве в рамках завершения председательства Украины в организации, сообщает пресс-служба президента в четверг.

Зеленский, в частности, предложил имплементировать упрощенные процедуры, которые позволят гражданам стран-участниц ГУАМ пересекать границу с использованием внутренних паспортов формата ID-карт.

Стороны также обсудили ряд совместных экономических и инфраструктурных проектов. Подчеркивалась важность разработки перспективных транспортных маршрутов, в том числе для мультимодальных перевозок.

Участники ГУАМ согласились с необходимостью осуществления конкретных шагов для расширения потенциала организации, улучшения внутренней коммуникации ГУАМ и популяризации объединения.

Теги: #зеленский #гуам
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