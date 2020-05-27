Политика

14:38 27.05.2020

Зеленский в разговоре с Алиевым предложил вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

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Зеленский в разговоре с Алиевым предложил вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ ("Организация за демократию и экономическое развитие" с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы).

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", - подчеркнул в разговоре президент Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.

Зеленский выразил убеждение, что с ожидаемым завершением карантина в Украине и Азербайджане будет восстановлена традиционно высокая динамика двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Зеленский также выразил благодарность за предоставление Украине медицинских материалов и оборудования в виде гуманитарной помощи от Азербайджана общим весом более 23 тонн, которая была доставлена в Киев 21 мая 2020 года.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", - отметил он.

Президенты договорились о дальнейшей координации усилий в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

В завершение разговора Зеленский выразил искренние поздравления Алиеву с завершением священного для всех мусульман месяца Рамазана и передал наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю общенационального праздника – Дня Республики.

Теги: #алиев #зеленский #гуам
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