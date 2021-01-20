Нардеп считает необходимым создание баз данных по похищенному имуществу украинских граждан в Крыму

Член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") считает, что украинским органам власти необходимо обратить внимание на нарушение социально-экономических прав в Крыму и работать над созданием баз данных о похищении имущества украинских граждан и предпринимателей на полуострове.

"Я бы призывал органы государственной власти обратить внимание на социально-экономические права. Речь идет о реквизиции, о национализации, фактически похищенном имуществе украинских граждан, субъектов предпринимательской деятельности. Очевидно, нужно вводить проекты, программы об изучении и создании баз данных такого имущества", – сказал он в среду на комитетских слушаниях на тему "Внешнеполитические аспекты деоккупации АР Крым и города Севастополь: Парламентское измерение".

При этом он подчеркнул, что это продиктовано тем, что в будущем Украина все равно будет стоять перед необходимостью требовать компенсацию от России, поэтому государство "должно быть к этому готово".