Политика

09:44 29.12.2020

Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2021 года вступил в силу

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Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2021 года вступил в силу

Закон о продлении до 31 декабря 2021 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" во вторник и вступил в силу.

Соответствующий законопроект был поддержан украинским парламентом и подписан главой государства 15 декабря. "Закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа.

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, ст.10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. 12 декабря 2019 года Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.

 

Теги: #закон #самоуправление #ордло
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