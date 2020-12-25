Политика

14:35 25.12.2020

Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство" – Разумков

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Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство" – Разумков

В Верховной Раде могут повторно инициировать законопроект с изменениями в Конституцию Украины, которые предусматривают лишение народных депутатов полномочий за неперсональное голосование, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "Рада" и газете "Голос Украины".

Разумков считает, что закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование, работает не в том объеме, в каком хотелось бы. Он напомнил, что в начале каденции текущего созыва депутаты предложили законопроект, предусматривающий лишение мандата за "кнопкодавство".

"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в Конституционный суд с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Разумков.

"Возможно, мы сможем успеть до конца этой каденции принять решение: если народный депутат замечен в таких позорных явлениях - может ему не стоит быть народным депутатом", - добавил он.

Он также напомнил, что в связи с возможными фактами неперсонального голосования на одном из недавних заседаний Рады представители фракций и руководство парламента договорились подготовить законопроект об усилении ответственности за "кнопкодавство", установить дополнительные камеры видеонаблюдения в зале заседаний, а также отключить от системы "Рада" места, которые не закреплены ни за одним народным депутатом, но позволяют голосовать.

При этом Разумков уточнил, что в текущем созыве парламента происходило немного случаев неперсонального голосования.

Теги: #разумков #инициатива #кнопкодавство
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