Политика

14:36 30.11.2020

Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить - Порошенко

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Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить - Порошенко

Нынешняя попытка переписать историю, назвать Революцию Достоинства "переворотом" - это преступление против независимости Украины и против памяти тех, кто ценой собственной жизни и здоровья остановил преступников, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

" Это и есть реванш. И мы должны его остановить. Ради будущего Украины, ради прошлых и грядущих поколений", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

Он напомнил, что 7 лет назад в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости в Киеве пролилась первая кровь - избиение студентов "Беркутом" стало моментом, после которого было понятно, что нет возврата в прошлое, что борьба только начинается. "Режим Януковича перешел последнюю черту. В ответ миллионы украинцев вышли на улицы и показали силу, способную сдвинуть авторитарный режим. Потому что властью в Украине есть и будет народ", - отметил политик.

Порошенко также вспоминает: "После кровавого избиения студентов нас ждали провокации и бесчинства "Беркута" 1 декабря, облавы на Автомайдан, натравливание титушок на протестующих, убийства Нигояна, Жизневский, Вербицкого, сожжение Дома профсоюзов, штурмы Майдана и расстрел Небесной Сотни. За право жить свободно и достойно Украина заплатила действительно большую цену ...".

 

Теги: #революция_достоинства #порошенко #евросолидарность
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