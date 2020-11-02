Политика

13:23 02.11.2020

Гетманцев предлагает создать в Раде межкомитетскую рабгруппу для скорейшей доработки законопроектов об индустриальных парках

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Гетманцев предлагает создать в Раде межкомитетскую рабгруппу для скорейшей доработки законопроектов об индустриальных парках

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает создать межкомитетскую рабочую группу для скорейшей доработки законопроектов об индустриальных парках.

"Хочу поддержать экономический комитет, и у нас последовательный подход к созданию индустриальных парков, мы готовы предоставлять соответствующие льготы и создавать свободные экономические зоны… С учетом большого количества замечаний к законопроекту, который рассматривается комитетом, предлагаю создать межкомитетскую рабочую группу, и, думаю, мы очень скоро отработаем этот законопроект", - сказал Гетманцев на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

С просьбой об ускорении рассмотрения законопроекта об индустриальных парках в ходе согласительного совета обратился к коллегам из профильного комитета глава комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрий Наталуха, поскольку, по его словам, этот законопроект идет в комплексе с законопроектами об "инвестнянях" и о локализации в промышленности.

"Сегодня наш комитет рассматривает законопроект о так называемых "инвестнянях", и в комплексе понемногу отрабатываются правки ко второму чтению закона о локализации в промышленности. Мы в общении с малым и средним бизнесом, и также слышим о возвращении к законам об индустриальных парках. Поэтому это комплекс из трех компонентов, который позволил бы нам вернуться к неотложному вопросу реиндустриализации страны", - подчеркнул Наталуха.

Как сообщалось, законопроекты №3724 и №3725, направленные на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках, зарегистрированы в Верховной Раде 23 июня.

В частности, предлагается освободить резидентов ИП от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет и, при условии наличия экспорта, в течение последующих пяти лет установить уплату 50% этого налога предлагают народные депутаты.

В числе предлагаемых стимулов также введение ставки НДС в 3% на импорт оборудования и комплектующих для обустройства ИП сроком на 10 лет, минимальной 3%-ной ставки на импорт сырья, полуфабрикатов и приборов при условии дальнейшего производства из них конечного продукта и экспорта не менее 50% готовой продукции.

Помимо этого, предлагается освободить резидентов ИП от ввозной пошлины на иностранное оборудование и комплектующие, а также возмещать экспортерам из числа резидентов ИП часть процентов по кредитам на внешние поставки, в частности 30% от суммы процентов при доле экспорта 15% объемов выпуска, 50% - при экспорте 30% продукции, 75% - при 50% экспорта.

Теги: #индустриальный_парк #гетманцев
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