Политика

15:09 10.10.2020

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан – ГКНБ

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Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан – ГКНБ

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков, сообщила в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

"10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке были задержан Алмазбек Атамбаев", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы ГКНБ.

В пресс-службе сообщили, что вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Они оба ранее служили в президентской охране, Мусакеев - возглавлял ее.

Ранее представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Кундуз Жолжубаева заявила "Интерфаксу", что в субботу днем спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш под Бишкеком резиденции бывшего президента Кыргызстана и задержал его.

В социальных сетях распространяются кадры из резиденции Атамбаева, где находятся спецназовцы, также там видно несколько построек с разбитыми окнами и разбитый автомобиль.

Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера Кыргызстана одобрил 6 октября парламент республики.

В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева. При этом в субботу в соцсетях стали распространять сообщениях, что по автомобилю стрелял охранник экс-президента.

В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Кыргызстана из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.

Теги: #атамбаев #кыргызстан
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