Политика

09:52 19.08.2020

Украина должна стимулировать использование электромобилей и создать условия для их производства - Криклий

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Украина должна стимулировать использование электромобилей и создать условия для их производства - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины настаивает на создании условий для распространения электромобилей в Украине и развития надлежащей инфраструктуры.

"По состоянию на конец июля этого года в Украине зарегистрировано уже почти 23 тыс. электромобилей и чуть больше гибридов, которые вместе составляют около 46 тыс. авто", - цитируется министр инфраструктуры Владислав Криклий в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Он также отметил, что ключ к увеличению количества электромобилей в Украине - удешевление их стоимости и развитие инфраструктуры.

"Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено стимулирование использования электромобилей. В ближайшее время мы планируем обновить ее положения, в том числе по использованию городского электрического транспорта. Однако наша главная задача - создать условия для производства электромобилей в Украине", - отметил Криклий.

Глава ведомства добавил, что Мининфраструктуры поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей. Также ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы (ГСН) в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Мы планируем изменить ГСН и предусмотреть размещение электрозаправок на всех автомобильных дорогах общего пользования, а не только государственного значения", - заявил министр.

Кроме этого, в планах министерства - обеспечить поэтапную замену общественного транспорта на электротранспорт, в частности путем привлечения кредитов на благоприятных условиях.

По мнению Криклия, правительство и Верховная Рада должны создавать условия для распространения электромобилей в Украине и развития надлежащей инфраструктуры.

В сообщении также напоминается, что, по данным Министерства внутренних дел Украины, за первое полугодие 2020 года в Украине было зарегистрировано 3384 электромобиля - на 16% выше показателей за аналогичный период 2019 года.

Теги: #криклий #электромобиль
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