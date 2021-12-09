"Vodafone Украина" и "ДТЭК Энерго" протестировали дистанционное управление транспортным средством через сеть 5G

Мобильный оператор "Vodafone Украина" и "ДТЭК Энерго" протестировали дистанционное управление электромобилем через сеть 5G на машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" в Харькове.

Как отмечается в сообщении мобильного оператора, распространенном в четверг, тестирование электромобиля прошло в рамках реализации первого в Украине пилотного проекта цифрового предприятия Smart Factory 5G, реализация которого была начата в июне 2021 года.

Решение работает в сети Private Network 5G, которую компании "Vodafone Украина" и Ericsson развернули на заводе.

"Инновация позволяет заменить традиционную производственную линию беспилотными тележками, программируемыми под нужды конкретного предприятия, и существенно оптимизировать процесс производства. Удаленное управление повышает безопасность персонала, ведь оператор электромобиля работает в безопасном месте и выполняет работы повышенной опасности без риска для жизни", - отмечается в сообщении.

Через видеокамеры электромобиля оператор удаленного центра управления видит полную HD-картину, происходящего вокруг, а встроенный в электромобиль 5G-модем обеспечивает высокую скорость обмена данными.

Электромобиль мгновенно реагирует на команды оператора с задержкой всего 20 миллисекунд, или 0,02 секунды. Таким образом, оператор испытывает эффект непосредственного управления так, будто он находится за рулем транспортного средства лично, а не дистанционно.

Как отмечается в сообщении, подобное решение уже используют на заводе Daimler Factory 56 в Зиндельфингене, где к выделенной сети 5G компании Ericsson подключены ручные инструменты и беспилотные тележки для оптимизации процесса сборки автомобилей.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" совместно с "ДТЭК Энерго", Ericsson и Corum Group летом объявили о старте первого в Украине проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" в Харькове.

По проекту на заводе развернули частную технологическую сеть (Private Network) связи 5G, в которую интегрируются мобильные устройства, производственное оборудование, управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.