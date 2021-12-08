Green Deal

13:55 08.12.2021

BMW продал 1 млн электромобилей, рассчитывает продать 2 млн единиц к 2025г

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BMW продал 1 млн электромобилей, рассчитывает продать 2 млн единиц к 2025г

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) реализовал миллионный электромобиль, сообщила пресс-служба компании во вторник, передает Green Deal.

«Продажа миллионного электромобиля знаменует собой веху в нашей трансформации. Теперь на горизонте новая цель: мы намерены преодолеть отметку в два миллиона всего за два года (…) Мы планируем удвоить продажи электромобилей в 2022 году по сравнению с текущим годом, а к 2025 году компания поставит около двух миллионов полностью электрических моделей,» – сказал цитируемый пресс-службой член правления BMW AG Питер Нот.

Он ожидает, что каждая вторая продаваемая машина компании будет полностью электрифицирована к 2030 году.

В сообщении также указано, что весь модельный ряд MINI и Rolls-Royce будет состоять исключительно из электромобилей к началу 2030-х, а новые модели мотоциклов BMW Motorrad впредь будут только электрические.

Мировые продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в третьем квартале текущего года сократились на 12,2% в годовом выражении и составили 593,177 тыс. При этом доля электромобилей в общем объеме поставок поднялась до 13,2% с 8,1% годом ранее.

Реализация мотоциклов снизилась на 7,4% — до 48,999 тыс.

Между тем с начала 2021 года поставки машин выросли на 18% и превысили 1,932 млн, мотоциклов — на 20,8%, до 156,609 тыс.

Рентабельность по EBIT автомобильного бизнеса в январе-сентябре составляла 11,3%, в третьем квартале — 7,8%.

BMW подтвердил прогноз, согласно которому прибыль по итогам 2021 года будет выше, чем в 2020 году. Рентабельность по EBIT автомобильного бизнеса планируется в диапазоне 9,5-10,5%.

Теги: #bmw #электромобиль
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