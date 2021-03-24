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19:14 24.03.2021

В Германии начались испытания электрического мусоровоза

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В Германии начались испытания электрического мусоровоза

В Германии начались испытания мусоровоза с электродвигателем.

На улицы Нюрнберга в ближайшие недели для сбора бытовых отходов будет выезжать такой мусоровоз производства германской компании Quantron AG, сообщает Deutsche Welle. Эта машина полностью электрифицирована и не имеет дополнительных бензиновых или дизельных моторов.

В ходе испытаний предстоит выяснить, насколько выгодным может быть использование таких моделей по сравнению с дизельными автомобилями. Специалисты городского предприятия по утилизации и переработке отходов ASN проверят надежность в эксплуатации, получат собственные данные о среднем пробеге после полной зарядки батарей, а также подсчитают, во сколько будет обходиться эксплуатация такой техники, в частности, расходы на электроэнергию в реальных условиях, пишет информагентство dpa.

Исходя из этих данных будет принято решение о возможной покупке электрических мусоровозов для Нюрнберга. По цене они вдвое дороже новых моделей с дизельными двигателями, оборудованных современными системами очистки выхлопных газов. При этом уже примерно половина парка легковых машин ASN состоит из электромобилей, энергия для которых берется исключительно из альтернативных источников.

Осенью прошлого года в Берлине начались испытания оснащенного электродвигателем пожарного автомобиля производства компании Rosenbauer, которые продлятся до февраля 2022 года. По данным городских властей, это первый в мире пожарный электромобилем, введенный в эксплуатацию.

Заряда аккумулятора хватает примерно на полтора часа работы, включая снабжение энергией насосов для подачи воды под высоким давлением. Дополнительно автомобиль оснащен дизельным генератором для выработки электроэнергии во время более продолжительных операций. По сравнению с обычными моделями он имеет меньший радиус разворота и меньшие габариты при равной загрузке, что делает электромобиль более маневренным и удобным для использования в городских условиях.

Теги: #электромобиль #мусоровоз #германия
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