Кравчук выступает за налаживание общения с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях Донбасса

Российская Федерация не будет препятствовать установлению контактов и налаживанию отношений между представителями гражданского общества Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) , заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контрактной группы (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Там живут миллионы людей, есть признаки гражданского общества. Есть люди, которые не принимали и не принимают участия в войне, не ходят с оружием, живут в невероятно сложных условиях. И мы говорим, что нам нужны журналисты, преподаватели, работники вузов... Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. И на первых порах мы говорим именно об общении на уровне гражданского общества. А когда мы почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другой уровень. Сейчас речь не идет об общении с боевиками", - сказал Кравчук в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в понедельник

По словам Кравчука, общение представителей гражданского общества на подконтрольных Украине и оккупированных территориях может происходить в формате видеоконференций.

"Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного. Есть интернет, различные формы общения, чтобы не идти, ехать и собираться. Можно создать специальную видеоконференцию. Главное, иметь желание", - добавил он.

Кравчук считает, что Российская Федерация не будет препятствовать такому общению на уровне представителей гражданского общества: "Думаю, Россия не будет препятствовать. Я слышал, что Россия нас обвиняет именно в том, что такого общения нет. Когда мы начнем это делать, а они скажут "нет", мы скажем: вы что, блинов объелись?".