Политика

12:02 17.08.2020

Кравчук выступает за налаживание общения с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях Донбасса

2 мин читать
Кравчук выступает за налаживание общения с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях Донбасса

Российская Федерация не будет препятствовать установлению контактов и налаживанию отношений между представителями гражданского общества Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) , заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контрактной группы (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Там живут миллионы людей, есть признаки гражданского общества. Есть люди, которые не принимали и не принимают участия в войне, не ходят с оружием, живут в невероятно сложных условиях. И мы говорим, что нам нужны журналисты, преподаватели, работники вузов... Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. И на первых порах мы говорим именно об общении на уровне гражданского общества. А когда мы почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другой уровень. Сейчас речь не идет об общении с боевиками", - сказал Кравчук в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в понедельник

По словам Кравчука, общение представителей гражданского общества на подконтрольных Украине и оккупированных территориях может происходить в формате видеоконференций.

"Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного. Есть интернет, различные формы общения, чтобы не идти, ехать и собираться. Можно создать специальную видеоконференцию. Главное, иметь желание", - добавил он.

Кравчук считает, что Российская Федерация не будет препятствовать такому общению на уровне представителей гражданского общества: "Думаю, Россия не будет препятствовать. Я слышал, что Россия нас обвиняет именно в том, что такого общения нет. Когда мы начнем это делать, а они скажут "нет", мы скажем: вы что, блинов объелись?".

Теги: #ткг #кравчук #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 17.08.2020
Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

11:19 17.08.2020
Мне хватит мужества сказать, что Минский процесс не имеет перспективы, если увижу нежелание РФ идти уступки по Донбассу - Кравчук

Мне хватит мужества сказать, что Минский процесс не имеет перспективы, если увижу нежелание РФ идти уступки по Донбассу - Кравчук

00:41 15.08.2020
Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

14:34 14.08.2020
Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

16:45 13.08.2020
МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированной территории Украины более 100 тонн гумпомощи

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированной территории Украины более 100 тонн гумпомощи

15:35 13.08.2020
Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

14:20 13.08.2020
Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

11:48 13.08.2020
Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми лицами – Зеленский

Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми лицами – Зеленский

11:47 13.08.2020
Кравчук будет участвовать в заседании ТКГ 18 августа – Зеленский

Кравчук будет участвовать в заседании ТКГ 18 августа – Зеленский

18:38 12.08.2020
Путин и Макрон условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" - Кремль

Путин и Макрон условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" - Кремль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Украина прекращает Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств - МИД

Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

Мне хватит мужества сказать, что Минский процесс не имеет перспективы, если увижу нежелание РФ идти уступки по Донбассу - Кравчук

Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина прекращает Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств - МИД

Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

Фракция "Голос" подала 2150 правок к законопроекту о локализации

Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

В Офисе президента Украины назвали неправдой заявление руководства Беларуси, будто Украина "приказывает" провести перевыборы в этой стране

Освобождением "вагнеровцев" Минск продемонстрировал, что близость украинского и белорусского народов для него ничего не стоит

Нардепы от "Слуги народа" осудили насилие в Беларуси, поддерживают решение ЕС не признавать результаты выборов и предлагают перенести площадку ТКГ

Представитель Эрдогана обвинил Байдена в невежестве и высокомерии за его высказывания о ситуации в Турции

Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси

Лукашенко отказался от зарубежного посредничества для урегулирования ситуации в Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА