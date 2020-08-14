Политика

15:55 14.08.2020

Глава "Укроборонпрома" Абромавичус предложил президенту своего преемника и напомнил об отсутствии у вице-премьера права на кадровые назначения

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Глава "Укроборонпрома" Абромавичус предложил президенту своего преемника и напомнил об отсутствии у вице-премьера права на кадровые назначения

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус на прошедшей на днях встрече с президентом Владимиром Зеленским предложил главе государства рассмотреть в качестве нового главы "Укроборонпрома" одного из сильнейших членов сформированной Абромавичусом команды, в то же время публично не оглашая его.

"Это гарантирует продолжение начатой трансформации, сохранение скорости изменений, с которыми движется концерн, и команды, которая их воплощает", – говорится в заявлении главы "Укроборонпрома" в пятницу, в котором он также выступил против смены команды, о которой заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Абромавичус также сообщил, что на встрече у президента обсуждалась перезагрузка наблюдательного совета "Укоборонпрома".

Как сообщалось, Уруский ранее на этой неделе анонсировал в ближайшее время смену руководства "Укроборонпрома" и смену всей команды, которая там работала в последний год. По его словам, "Укроборонпром" будет преобразован в государственную холдинговую компанию под условным названием "Оборонные системы Украины", так как название "Укроборонпром" уже стало токсичным в Украине. "Это будет управляющая компания совсем с другими функциями, которые на сегодня существуют в концерне, с минимумом вмешательства в хоздеятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию. Будет стратегически заниматься размещением акций, которую составляют основу холдингов", - описал новую структуру вице-премьер.

Абромавичус отметил, что о необходимости ликвидации и переосмысления задач "Укроборонпрома" он с командой заявил в самом начале работы, и здесь видение совпадает, однако указал на при одинаковом понимании проблем концерна и отрасли, инструменты их решения видятся по-разному.

"Это раньше у нас олигархи назначали министров, а министры - руководителей крупнейших государственных компаний. Уже пять лет Украина пытается жить по новым правилам", – заявил гендиректор Укроборонпрома. Он напомнил о реформе корпоративного управления, которую начал во время руководства Минэкономразвития в 2014-2015 гг., в частности, о формировании института наблюдательных советов, которые назначают независимого директора; аудитах и процедурах предотвращения конфликта интересов.

"Деполитизация назначения гендиректора и возможность самостоятельно формировать свою команду - это золотой стандарт международного менеджмента и принципы ОЭСР, которые Украина обязалась внедрить на стратегических предприятиях государственной формы собственности… Нарушение этих стандартов именно в "Укроборонпроме" приведет к потере финансовой помощи Евросоюза в размере EUR1,3 млрд", – отметил Абромавичус.

Он выразил надежду, что такие стандарты и принципы будут соблюдаться, как и было заявлено после назначения вице-премьера, а "совковая" система кадровой политики и ручного управления государственными предприятиями останется в прошлом.

Глава "Укроборонпрома" также напомнил, что ни один нормативно-правовой акт не наделяет вице-премьера правом на подобные кадровые назначения. Согласно закону "Об особенностях управления объектами оборонно-промышленного комплекса (ОПК)" и уставом концерна, гендиректор "Укроборонпрома" назначается президентом Украины по представлению премьер-министра, а исключительное право увольнения и назначения сотрудников госконцерна принадлежит гендиректору компании.

"Реформы в Укроборонпроме только начинаются. Они сложные, комплексные для отдельных лиц - очень неудобные", – подчеркнул Абромавичус, заявив о готовности команды довести их до конца.

Как сообщалось, в конце июля гендиректор "Укроборонпрома" сообщил о скорой смене своей должности, но отметил, что сформированная им команда госконцерна продолжит работу. "Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", – сказал Абромавичус.

Он напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду. По его словам, за 11 месяцев в "Укроборонпром" было заведено 70 профессиональных людей при штате 260 человек, в частности, заменены все заместители гендиректора. Помимо того были назначены почти 30 новых руководителей наибольших предприятий.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.

О своей просьбе вывести его из набсовета "Укроборонпрома" 14 августа сообщил глава правления "Укрпошты" Игорь Смелянский, аргументировав это тем, что его пребывание в набсовете ограничивает возможности "Укрпошты" в привлечении иностранного финансирования.

Теги: #абромавичус #укроборонпром
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