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19:47 29.07.2020

Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности

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Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности

Новая команда госконцерна "Укроборонпром" продолжит работу, однако гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус может сменить должность, сообщил сам Абромавичус по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП).

"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", – сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики в среду.

По его словам, по итогам встречи в ОП он сделал вывод о политической поддержке двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях.

Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.

"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди И поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.

Теги: #абромавичус #укроборонпром
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