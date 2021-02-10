Кабмин отозвал представителя государства в набсовете Ощадбанка Абромавичуса

Кабинет министров Украины 9 февраля отозвал представителя государства в наблюдательном совете (НС) Ощадбанка (Киев) Айвараса Абромавичуса из-за соответствующего письма президента.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Абромавичус в должность члена набсовета, представителя государства от президента так и не вступил.

Как сообщалось, Кабмин 4 ноября принял решение ввести экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет Ощадбанка по квоте президента вместо Юрия Храмова.

Абромавичус в 2014-2016 ггодах возглавлял Министерство экономического развития Украины, в июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского, а с 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором "Укроборонпрома".

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.