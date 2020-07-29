Экономика

20:24 29.07.2020

Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат – Абромавичус

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Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат – Абромавичус

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в среду передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц, так как она снижает эффективность работы и угрожает потерей профессиональных специалистов.

"По зарплатам лично дал (президенту – ИФ) два письма: одно – от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно – лично от меня, что страдают 36 руководителей (предприятий из концерна "Укроборонпром" – ИФ) очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения", – сказал Абромавичус в ходе круглого стола Киевской школы экономики в среду.

По словам гендиректора "Укроборонпрома", был откровенный разговор на эту тему с главой государства, который уже понимает эту проблему.

"Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти (ограничения - ИФ)", – сказал Абромавичус.

По его словам, говорить о полной утрате политической поддержки реформы корпоративного управления преждевременно. "Сейчас на политическом уровне, будем откровенны, проблемы корпоративного управления не есть в приоритете, к сожалению", – в то же время констатировал гендиректор "Укроборонпрома".

Как сообщалось, с введением карантина в марте этого года выплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний были ограничены 10 минимальными зарплатами – 47,23 тыс. грн.

В программе сотрудничества с МВФ stand by власти Украины взяла на себя обязательство отменить это ограничение до 1 июля. В конце этой сессии в первой половине июля президент внес соответствующий вопрос в Верховную Раду на внеочередную сессию, однако потом отозвал его.

В настоящее время карантин в Украине действует до конца августа и с большой вероятностью будет продлен далее.

Теги: #абромавичус #зеленский #укроборонпром
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