Экономика

12:17 30.07.2020

Абромавичус видит решение проблемы корпуправления "Укрнафты" в выкупе ее одним из акционеров или совместную продажу третьему

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Абромавичус видит решение проблемы корпуправления "Укрнафты" в выкупе ее одним из акционеров или совместную продажу третьему

Лучшим решением давней проблемы корпоративного управления "Укрнафте", в которой НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция, а так называемой группе "Приват" порядка 42%, является выкуп ее одним из акционеров или совместная продажу третьему лицу, считает экс-министр экономики, экс-инвестбанкир и гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

"Я не очень понимаю, как с частным акционером вообще можно сосуществовать. Поэтому или вместе продавать этот актив, или выкупать у частного акционера, или частный акционер должен выкупить у государства – это единственные пути решения этого глобальной и очень уже исторической проблемы", – сказал он на "круглом столе" Киевской школы экономики в среду.

Комментируя обвинения в продаже "Укрнафтой" нефти по якобы заниженной цене на биржевом аукционе, экс-министр экономики, в свое время возглавлявший аукционный комитет, признал, что причиной тому является недостаток формулы ценообразования.

"Эта формула работает таким образом, что если есть быстрый рост цен на нефть, то частные акционеры, которые также являются владельцами нефтеперерабатывающего завода, имеют очень серьезный интересе купить очень быстро много нефти, так как есть возможность купить по низкой цене", – пояснил Абромавичус. Он напомнил, что ему удалось убрать 15%-ный дисконт в этой формуле.

В то же время он призвал набсовет "Нафтогаза", который он считает очень профессиональным, больше внимания уделить проблемам в "Укрнафте".

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, в свою очередь, назвал возможным решением проблемы корпоративного управления "Укрнафты" ее разделение на частную и государственную часть.

"Успехом для компания "Укрнафта" с точки зрения корпоративного управления в этой конкретной ситуации, учитывая всю сложность отношений, – это разделение активов: разделение на частную часть и частных акционеров и (государственную часть) и государственных акционеров. Потому что я считаю, что в Украине комбинация частного капитала и государственного капитала, как правило, не работает", – сказал глава НАК,

По его словам, это должна быть или частная компания, и тогда никто не должен задавать вопрос, почему частные акционеры зарабатывают на ней деньги, или это должна быть государственная компания, и тогда деньги зарабатывает государство. "Это было бы идеально. Пока этого не произошло", – констатировал Коболев.

Говоря о сложностях продажи нефти "Укрнафты" на аукционах, глава "Нафтогаза" пояснил проблему монопольным положением частных аукционеров на рынке нефтепереработки Украины и фактической невозможностью экспорта.

"Укрнафта" фактически оставлена один на один с единым монопольным переработчиком нефти… Все говорит менеджменту "Укрнафты" – сделайте чудо! Чуда не будет… Дайте возможность продавать нефти по любому направлению: экспортировать, перерабатывать в Украине – откройте менеджменту руки", – призвал Коболев к изменениям постановления Кабмина о правилах продажи нефти.

Теги: #нафтогаз #абромавичус #укрнафта
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