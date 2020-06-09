Абромавичус уволил президента "Антонова" Донца, врио назначен Александр Лось

Государственный концерн "Укроборонпром" принял решение о прекращении полномочий президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца, сообщает пресс-служба концерна во вторник.

"Соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичюсом 9 июня. Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов", - говорится в обнародованной информации.

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В пресс-службе отметили, что проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020г по поручению премьер-министра по данным Службы безопасности Украины, изложенным в письме СБУ от 16 апреля, по имеющейся информации о "нанесении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - говорится в сообщении.

Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащих признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Акт проверки также направлен Комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинета министров и Офиса президента.

С актом и материалами проверки руководство Концерна также ознакомило главу Профсоюза авиастроителей.