"Евросолидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует от Зеленского объяснений

За пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка, сообщил на брифинге сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов.

Как сообщает пресс-служба партии, он обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи помещения Порошенко. Герасимов отметил, что "Европейская солидарность" требует от президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконные слежки за лидером партии.

"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - отметил Герасимов.

Он отметил, что нарушения закона в отношении лидера "Европейской солидарности" стали системными. "И нарушение политически мотивированных дел правоохранительными органами, и незаконные попытки вручения подозрений, которые вы видели на этой неделе, и незаконная слежка, о котором мы сейчас говорим. И незаконном прослушивании телефонов лидеров оппозиции", - констатировал Герасимов.

"Мы обращаемся к Зеленскому, который, как мы все услышали по заявлениям его соратников, сосредоточил у себя абсолютную власть в стране: кто ведет это незаконную слежку? Потому что все понимают, что центр этого незаконной слежки, центр незаконного прослушивания телефонов лидеров оппозиции, и пульт от всего этого находится на улице Банковой, где находится кабинет Зеленского", - убежден Герасимов.

Он также отметил, что вопрос незаконной деятельности силовиков гораздо шире, чем только преследования Порошенко. "Позавчера - незаконная попытка вручать подозрение пятом президенту Украины. После этого вы все видели вручения подозрения патриоту Украины Стерненко. Вы видите, что делается в деле Шеремета, вы видели незаконное наблюдение так же за Национальным музеем Гончара и его руководством. Вы видели обыски сегодня утром у министра инфраструктуры Омеляна. Возникает очень устойчивое мнение, что все, кто критикует власть, сегодня получают мгновенную реакцию правоохранительных органов", - отмечает политик.

"Европейская солидарность" жестко требует от господина Зеленского и государственной репрессивной машины ответить на три вопроса: кто отдал приказ о незаконной слежке за Порошенко, кто ведет эту незаконную слежку и кого еще из лидеров оппозиции также так незаконно "ведут" и прослушивают, заявил Герасимов.