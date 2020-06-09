Политика

19:00 09.06.2020

Климкин положительно оценивает участие Гармаша и Казанского в ТКГ, но не верит, что это приведет к позитивным сдвигам

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Климкин положительно оценивает участие Гармаша и Казанского в ТКГ, но не верит, что это приведет к позитивным сдвигам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценивает привлечение к работе группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) положительно, однако расценивает это лишь как имитацию оживления работы группы, которая не приведет к положительным сдвигам в ее работе.

"Участие Гармаша и Казанского (журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский – ИФ) в ТКГ - это правильная история. К позитиву это не приведет, РФ это сейчас вообще не нужно, но имитация оживления несравненно лучше российского сценария так называемого консультативного совета. Больше имитации - больше выигранного времени. Главное - для чего?", - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter во вторник.

Как сообщалось, 9 июня Украина впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам ТКГ заявленных со стороны украинской делегации представителей ОРДЛО. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

"Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности п.9, пп.11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство", - сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в онлайн-режиме в среду, 10 июня. Как ожидается, оно станет первым с участием заявленных со стороны украинской делегации представителей временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Теги: #ткг #климкин
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