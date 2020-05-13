Политика

10:09 13.05.2020

Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании на коронавирус и обеспечить его выполнение, заявляет Порошенко

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Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании на коронавирус и обеспечить его выполнение, заявляет Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно подписать закон №3380 о расширенном тестирование на коронавирус и обеспечить его выполнение, написал на своей странице в сети Facebook пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Он подчеркивает, что только широкое тестирование дает возможность совместить борьбу против вируса с правом людей на труд. Порошенко также сообщил, что его команда в рамках благотворительной деятельности установит современный автоматический ПЦР-анализатор и планирует закупить от 10 000 до 20 000 тестов.

"Смягчение карантина - вынужденный шаг правительства. Это не медицинское, а чисто политическое решение, и, судя по статистике, довольно рискованное. Мы все понимаем, что это ослабление может обернуться всплеском заболеваемости. Не говоря уже о возможности второй волны вирусной атаки", - предостерегает политик.

"Как быть? Как борьбу за здоровье совместить с правом человека на труд и естественной потребностью в хлебе насущном? Выход есть. Это бесплатное массовое тестирование", - отмечает Порошенко.

При этом он назвал недостаточное количество тестов "одним из многочисленных провалов власти дилетантов в борьбе с пандемией и ее последствиями". "В Германии за день тестов делают примерно столько, сколько у нас за все время. Этот недостаток еще можно и нужно исправить, и на сейчас, и на будущее. Широкое тестирование позволит точнее выявлять проблемные районы и инфицированные группы людей, и вместо широких карантинных мероприятий устанавливать точечные действенные ограничения, не выключая целые отрасли", - убежден пятый президент.

"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F.Hoffmann-La Roche Ltd всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов", - сообщил лидер "Европейской Солидарности".

При этом, по словам Порошенко, этого мало: глава государства должен не только быстрее подписать закон о расширенном тестировании, но и обеспечить его выполнение, полностью пересмотрев свое отношение к этому вопросу и стратегии борьбы с коронавирусом.

Теги: #коронавирус #порошенко #евросолидарность
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