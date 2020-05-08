Политика

12:53 08.05.2020

Послы G7 поблагодарили Родена за работу в Украине и подчеркнули важность для Украины доработать новую программу МВФ

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Послы G7 поблагодарили Родена за работу в Украине и подчеркнули важность для Украины доработать новую программу МВФ

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили благодарность экс-главе мисси МВФ в Украине Рону ван Родену за три года службы на этой должности и высказали надежду на продуктивные рабочие отношения с новым руководством миссии Иванной Владковой-Голлар.

"Послы G7 выражают искреннюю благодарность и лучшие пожелания Рону ван Родену за три года почетной службы и дружбы с Украиной в роли главы миссии МВФ. Мы надеемся развить тесные и продуктивные рабочие отношения с новым руководством мисси Иванной Владковой-Голлар", - указали послы на официальной странице в "Твиттере" в пятницу.

"Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины и будущего реформ", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, экс-глава миссии МВФ в Молдове Владкова-Голлар возглавила миссию в Украине, сменив на этом посту Родена.

Теги: #g7 #мвф
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