Политика

13:52 01.04.2020

В "Европейской солидарности" прогнозируют, что недопоступления в бюджет за первый квартал составят 60 млрд грн и предлагают план спасения экономики

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В "Европейской солидарности" прогнозируют, что недопоступления в бюджет за первый квартал составят 60 млрд грн и предлагают план спасения экономики

Партия "Европейская солидарность" имеет четкий план по спасению экономики и усиления мер противодействия эпидемии коронавируса, сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка в эфире телеканала "Прямой".

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности", при этом он отметил, что в первом квартале 2020 года государственный бюджет Украины недополучил 60 млрд грн.

"Мы прекрасно понимаем, что сегодняшняя власть довела экономику до кризиса, если не говорить - до катастрофы. И это началось не на этой неделе, не на прошлой неделе, а уже на протяжении последнего полугода. Снижен рост промышленного производства, падает валовый внутренний продукт… Я думаю, что мы точные ниши цифры уже увидим завтра-послезавтра, но наверное первый квартал сегодняшняя власть закончит с результатом минус 60 млрд грн недопоступлений в государственный бюджет", - отметил Синютка.

При этом, по его словам, к коронавирусу, который не пришел неожиданно, власть так и не смогла подготовиться в течение трех месяцев, чтобы закупить маски, обеспечить одеждой врачей, технически оснастить больницы.

"В этой ситуации "Европейская солидарность" четко предложила те вещи, которые спасут нашу страну. И сотрудничество с Международным валютным фондом действительно является одной из таких базовых вещей потому, что нам нужны долгосрочные дешевые ресурсы, а также мы должны дать сигнал международным финансовым учреждениям, что мы работаем", - сказал парламентарий.

Синютка убежден, что те законы, которые были приняты в парламенте, смогут улучшить ситуацию. Это касается и проголосованного закона о рынке земли, где была учтена позиция "Европейской солидарности", и запрещена продажа земли государственной и коммунальной собственности, продажа земли иностранцам и будет создан цивилизованный государственный кадастр земель и земельный банк.

Теги: #бюджет #евросолидарность #экономика
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