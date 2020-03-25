Создание "консультационного совета" даст шанс РФ избавиться от санкций и легитимизирует главарей ОРДЛО – обращение Порошенко к Зеленскому

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отказаться от создания так называемого "консультативного совета" с боевиками из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко отметил, что его политическая сила и общество не выпускают из поля зрения "красные линии" по урегулированию на Донбассе.

"Согласиться на создание так называемого консультативного совета - значит преступить и зайти слишком далеко за эти линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора - признать посредником и дать ей шанс избавиться санкций", - заявил Порошенко

Лидер "Евросолидарности" убежден, что кто бы не поставил формальную подпись под протоколом о создании такого "совета", ответственность за это ляжет на Зеленского. "Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание "консультативного совета", - отметил политик.

Порошенко также отметил, что в настоящее время "как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его".