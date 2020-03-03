Руководители ЕС изучат, как помочь Греции и мигрантам

Предстоящий во вторник визит на греческо-турецкую границу руководителей институтов ЕС призван помочь Греции в ситуации сильного миграционного давления, заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

"Мы хотим помочь Греции, так как знаем, что это страна, которая подвергается в данный момент чрезвычайно сильному давлению. Это касается Греции, а значит, касается всей Европы", - сказал глава Европарламента в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен ознакомиться с ситуацией на месте. Они будут совещаться с греческими властями с целью поддержать Грецию.

"А потом мы посмотрим, какие меры должны быть приняты, чтобы помочь этим бедным людям, которые покидают Турцию, чтобы достичь Европы (Евросоюза - ИФ). Это для нас политическая и моральная обязанность", - подчеркнул Сассоли.

Примерно 1,2 тыс. нелегальных иммигрантов прибыли за 1 и 2 марта в восточную часть Греции после того, как в Анкаре объявили об открытии границ в ЕС для беженцев, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Действующие в Греции группы УВКБ сообщили о прибытии 1 и 2 марта утром примерно 1,2 тыс. человек на острова восточной части Эгейского моря (Лесбос, Хиос, Самос) - это выше недавних суточных показателей", - отмечается в заявлении.

В УВКБ отметили, что их сотрудники при поддержке Турецкого Красного полумесяца, ЮНЕСКО, Международной организации по миграции пытаются оказать помощь нелегалам, среди которых присутствуют выходцы из Сирии, Судана, Ирана, Афганистана.

Также в УВКБ подвергли критике решение Афин приостановить прием прошений о предоставлении убежища, причем в организации указали, что для таких мер юридических оснований нет.

В то же время в УВКБ в связи с нынешней миграционной ситуацией призвали не "оставлять на произвол судьбы" Грецию и другие страны ЕС, находящиеся на внешних границах союза.