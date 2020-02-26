Премьер Гончарук о своей возможной отставке: Никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что не писал заявления об отставке, и не обсуждал тему отставки с президентом Владимиром Зеленским.

"Никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал", - сказал Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду в Киеве.

По словам премьера, правительство продолжает работать в привычном режиме.

В то же время, Гончарук отметил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипком.

"Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц. Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность", - добавил он.