Политика

14:52 14.02.2020

Яценюк раскритиковал инициативу "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"

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Яценюк раскритиковал инициативу "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк раскритиковал обнародованную рамках Мюнхенской конференции по безопасности инициативу "Двенадцать шагов к миру на Донбассе".

"Документ "международных экспертов" о 12 шагах к мира" на Донбассе" - это химера. Причина такой оценки - очевидна. В документе содержится набор многих различных рекомендаций. Но важнейшей идеи нет, - вывести российские войска и оккупационную администрацию с территории Украины и вернуть контроль над нашей государственной границей. Поэтому этот порыв - пустой. А пустоту не следует серьезно рассматривать", - написал Яценюк в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, политик добавил, что нужно серьезно отнестись к двум тезисам этого "документа", поскольку "они все объясняют".

"Т.н. "Шаг восьмой" предусматривает составить дорожную карту для отмены санкций с России. А т.н. "Шаг двенадцатый" советует запустить в Украине "новый национальный диалог по вопросам идентичности" с участием всех соседей Украины". Что означают эти советы? Нам предлагают принять условия России, заплатить за них, на основе нашего собственного исполнения этих условий - отменить санкции с агрессора, а затем вместо нашего народа построить нам "настоящую Украину", - написал Яценюк, добавив, что реализовать такой план "не удастся".

Теги: #яценюк #народный_фронт
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