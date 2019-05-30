Политика

12:14 30.05.2019

Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

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Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

Парламентская фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, которую депутаты сегодня рассмотрят, сообщила член фракции Виктория Сюмар, сообщает hromadske.ua.

По словам депутата, правительство должно продолжать работать, чтобы не подрывать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

"Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом ... это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная организация в стране должна оставаться", - пояснила Сюмар.

Ранее в этот день народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко сообщил, что его фракция также не поддержит заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке. Он подчеркнул, что в условиях, когда Верховная Рада распущена и объявлены внеочередные парламентские выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, поскольку все это может привести к полному хаосу.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Гройсмана.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассчитывает, что парламент в четверг поддержит отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Если не будет проголосована отставка правительства, мы знаем, что есть процедура – правительство поработает дальше", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве в среду.

Теги: #гройсман #народный_фронт #украина
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