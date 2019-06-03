Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в настоящее время живет и работает в Киеве, сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"…заявляем: Арсений Яценюк живет и работает в Киеве. Точка", - написала Лаппо на своей странице в Фейсбуке в понедельник, опровергнув таким образом появившуюся на российских сайтах информацию о том, что Яценюк якобы выехал в США, Аргентину или Вануату.

Пресс-секретарь проиллюстрировала свой пост фотографией с изображением экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Яценюка и руководителя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, подписав снимок "Арсений Яценюк в данный момент проводит традиционное заседание фракции НФ".