Политика

18:49 03.06.2019

Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

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Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в настоящее время живет и работает в Киеве, сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"…заявляем: Арсений Яценюк живет и работает в Киеве. Точка", - написала Лаппо на своей странице в Фейсбуке в понедельник, опровергнув таким образом появившуюся на российских сайтах информацию о том, что Яценюк якобы выехал в США, Аргентину или Вануату.

Пресс-секретарь проиллюстрировала свой пост фотографией с изображением экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Яценюка и руководителя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, подписав снимок "Арсений Яценюк в данный момент проводит традиционное заседание фракции НФ".

Теги: #яценюк #народный_фронт #украина
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