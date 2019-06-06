"Народный фронт" настаивает на срочном заседании СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины

Фракция "Народный фронт" требует от президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения вопроса восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить, заявил руководитель этой фракции Максим Бурбак.

"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции "Народный фронт" - это может быть только на украинских условиях", - цитирует Бурбака пресс-служба партии.

По его словам, СНБО должен рассмотреть вопрос возвращения Крыма и Донбасса и на условия этого процесса.

Бурбак также отметил, что "Народный фронт" призывает Зеленского неотложно внести кандидатуры глав СБУ, Минобороны и МИД.

Руководитель фракции прокомментировал и заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), отметив, что не представители ТКГ будут редактировать Нормандский формат, "это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ".