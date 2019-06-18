"Народный фронт" призывает Зеленского созвать СНБО в связи со сменой собственника телеканала Zik

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде призывает президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на смену собственника телеканала Zik в связи с угрозой "российского реванша".

"Фракция "Народного фронта" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательного созыва заседания СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности с максимальным информированием общества о принятых решениях", - сказал глава фракции Максим Бурбак на заседании согласительного совета парламента во вторник в Киеве.

"Zik - третий телеканал в руках российской пятой колонны. И мы должны осознавать, что завтра или послезавтра таких каналов будет становиться ещё больше, если ответственные государственные силы не будут пытаться противостоять информационной оккупации", - заявил он.

Парламентарий выразил уважение к решению журналистов уволиться с телеканала ZIK после смены собственника телеканала.

"Народный фронт" требует четкой реакции и плана действий для недопущения московского реванша в Украине", - резюмировал Бурбак.

Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В декабре минувшего года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы "112 Украины", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Согласно его сообщению о существенных изменениях имущественного положения в реестре деклараций от 14 декабря, продавцом всех девяти компаний выступила швейцарская Plirofories AG.

Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

Ранее, 12 октября минувшего года, Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа) с оценкой 41-42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.

За день до этого он отчитался о получении 96,61 млн грн дивидендов от кипрской Turul Investments Limited, которая в конце декабря 2017 года уже перечислила ему 36,3 млн грн дивидендов.

Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.