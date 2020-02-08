Политика

09:54 08.02.2020

За реализацию проекта "Большого строительства" в каждом регионе отвечают главы ОГА

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За реализацию проекта "Большого строительства" в каждом регионе отвечают главы ОГА

В каждом регионе Украины за своевременный старт и реализацию проекта "Большое строительство" отвечают главы областных государственных администраций, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА.

"Программа президента "Большое строительство "стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА - это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах", - приводит слова Гончарука пресс-служба Кабинета министров.

Гончарук пояснил, что в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Так, до 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом в рамках ГФРР, который для многих является основным источником финансирования. Кроме того, отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда, в приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Отмечается, что из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать "Укравтодору" эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог, еще 13 планов областей - в процессе согласования.

Глава правительства добавил, что до следующей недели у каждого главы ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. "Эти планы каждый глава облгосадминистрации представит на следующей неделе в Киеве на правительстве", - сказано в сообщении.

Теги: #строительство #гончарук
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