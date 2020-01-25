Венедиктова просит нардепов не приходить в ГБР параллельно с допросом Порошенко

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова просит народных депутатов, желающих с ней встретиться, делать это не во время допроса с Бюро пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Относительно безотлагательного приема депутатов лично мной. Уважаемые народные депутаты, я работаю, у меня расписан график, у меня есть встречи и совещания, я работаю ради интересов и других граждан Украины, а не живу только интересами народных депутатов. И все же решение Конституционного суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата - это тот, который не может быть отложен на длительное время и осуществляется раньше приема других должностных лиц и граждан. Если Вы считаете необходимым встретиться со мной - давайте встретимся! Но я очень прошу - не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко", - заявила Венедиктова в видеообращении, опубликованном на сайте Бюро.

Она подчеркнула, что подобные действия нардепов выглядят как влияние на следственные действия. "К тому же он (Порошенко – ИФ) 27 раз не являлся на допросы", - добавила врио директора ГБР.

Также она отметила, что ГБР отвечает в четко установленный законом срок на все обращения граждан и просит не манипулировать на этой теме.

"Кроме того, я хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как обращения граждан. Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым Вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями", - сказала Венедиктова.

Как сообщалось, 24 января народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли в Государственное бюро расследований (ГБР) в пятницу, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.