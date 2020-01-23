Политика

10:19 23.01.2020

Премьер Украины ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

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Премьер Украины ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук доволен прошедшими накануне переговорами с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и ожидает начала действия программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая – ИФ) программа с МВФ будет начата", - сказал Гончарук в четверг утром в кулуарах "Украинского завтра" в швейцарском Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Теги: #гончарук #мвф
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