Политика

13:03 18.01.2020

Депутат ОПЗЖ Лукашев: Закон об образовании не заработает в полной мере без надлежащего финансирования

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Депутат ОПЗЖ Лукашев: Закон об образовании не заработает в полной мере без надлежащего финансирования

Закон о полном общем среднем образовании не заработает полноценно без надлежащего финансирования, отметил народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) Александр Лукашев.

"Верховная Рада во втором чтении приняла закон о полном общем среднем образовании. Безусловно, это – результат титанической работы по подготовке этого документа. Но все эти идеи, которые введены в законе и направлены на повышение эффективности образовательного процесса, требуют надлежащего финансирования", – цитирует парламентария пресс-служба партии.

Лукашев напомнил о том, что постановление правительства №822 было приостановлено на год, а это значит, что повышение заработной платы для педагогов отсрочено на столько же.

"Сельские учителя не получают 4000 долларов, как это было обещано. Учителя не могут вообще прокормить себя. О каком уровне, о каком качестве образования в сельских школах может идти речь, когда учитель голодный? Чему он научит детей?" – сказал политик.

По словам Лукашева, в Луганской области образование страдает не только из-за нехватки финансирования, но и из-за инфраструктуры.

"80 километров в день преодолевают дети-первоклассники, чтобы добраться до школы и вернуться домой. А вы знаете, какие на Луганщине дороги? Школьные автобусы ломаются и не выдерживают нагрузки, необходимо уже школьные вертолеты закупать", – сказал депутат.

Политик отметил, что насущные проблемы педагогов и школьников – это то, что надо решать в первую очередь.

"Премьер Гончарук говорил, что образование – первое, на чем сосредоточится новое правительство. Но мы видим, что законы и постановления, которые мы принимаем, не работают без денег. Об этом надо думать, а не о повышении заработной платы чиновников. Тем более тогда, когда господа Смелянский, Коболев зарабатывают миллионы в сутки, а учителя – копейки", – подытожил Лукашев.

Теги: #опзж #образование
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