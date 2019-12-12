НАБУ начало расследование против нардепов из "Слуги народа" Холодова, Дубинского и Юрченко – депутат Гончаренко

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование по его заявлению о противоправных действиях парламентариев от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, Александра Юрченко и Андрея Холодова при осуществлении ими законотворческой деятельности.

"Недавно я подал заявление на народных депутатов Украины из фракции Слуга Народа в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам. Напомню, что около двух месяцев назад Рада приняла правку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недопулочил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых Слуг", - написал Горчаренко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, несмотря на то, что этот закон так и не вступил в силу, но "все равно бюджет потерял сотни миллионов гривень, а в Украине ухудшился инвестклимат".

"Надеюсь, НАБУ проведет честное расследование, и виновные в потере Украиной бюджетных средств будут наказаны по всей строгости закона", - подытожил нардеп.

Гончаренко также опубликовал фотокопии уведомлений на его имя из НАБУ, о начале 4 декабря досудебного расследования по его заявлению.