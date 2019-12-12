Политика

11:31 12.12.2019

НАБУ начало расследование против нардепов из "Слуги народа" Холодова, Дубинского и Юрченко – депутат Гончаренко

1 мин читать
НАБУ начало расследование против нардепов из "Слуги народа" Холодова, Дубинского и Юрченко – депутат Гончаренко

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование по его заявлению о противоправных действиях парламентариев от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, Александра Юрченко и Андрея Холодова при осуществлении ими законотворческой деятельности.

"Недавно я подал заявление на народных депутатов Украины из фракции Слуга Народа в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам. Напомню, что около двух месяцев назад Рада приняла правку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недопулочил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых Слуг", - написал Горчаренко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, несмотря на то, что этот закон так и не вступил в силу, но "все равно бюджет потерял сотни миллионов гривень, а в Украине ухудшился инвестклимат".

"Надеюсь, НАБУ проведет честное расследование, и виновные в потере Украиной бюджетных средств будут наказаны по всей строгости закона", - подытожил нардеп.

Гончаренко также опубликовал фотокопии уведомлений на его имя из НАБУ, о начале 4 декабря досудебного расследования по его заявлению.

Теги: #набу #гончаренко #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:54 12.12.2019
Гончаренко написал депутатский запрос Зеленскому относительно условий продажи сериала "Слуга народа" российскому ТНТ

Гончаренко написал депутатский запрос Зеленскому относительно условий продажи сериала "Слуга народа" российскому ТНТ

22:45 11.12.2019
Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

17:52 11.12.2019
"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

17:40 11.12.2019
Корниенко: в четверг у Рады очень насыщенная повестка дня

Корниенко: в четверг у Рады очень насыщенная повестка дня

15:13 11.12.2019
Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

14:11 11.12.2019
Нардеп Богданец госпитализирован после драки в Раде - замглавы фракции "Слуга народа"

Нардеп Богданец госпитализирован после драки в Раде - замглавы фракции "Слуга народа"

13:36 11.12.2019
Во фракции "Слуга народа" назвали драку с участием нардепа Богданца в Раде провокацией для срыва законотворческого процесса - заявление

Во фракции "Слуга народа" назвали драку с участием нардепа Богданца в Раде провокацией для срыва законотворческого процесса - заявление

10:05 11.12.2019
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

18:29 10.12.2019
Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

02:42 10.12.2019
Нардеп Гончаренко о результатах нормандского саммита: Путин обменял политический вопрос на гуманитарный

Нардеп Гончаренко о результатах нормандского саммита: Путин обменял политический вопрос на гуманитарный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

Офис Зеленского уточнил текст коммюнике нормандского саммита в Париже

"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии по закону о госязыке

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

Офис Зеленского уточнил текст коммюнике нормандского саммита в Париже

Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии по закону о госязыке

"Батькивщина" продолжит борьбу с инициативами о продаже земли всеми законными методами - Тимошенко

ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА