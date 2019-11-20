Политика

10:42 20.11.2019

Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины - послы G7

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Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины - послы G7

Поддержку соглашению Украины с МВФ выразила группа послов стран "Большой семерки" (G7) в среду утром на встрече с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

"Встреча G7 с миссией МВФ в Украине, сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которая принесет долговременную пользу Украине", - говорится в сообщении послов G7 в "Твиттер".

Как сообщалось, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом 14 ноября прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

По мнению министра финансов Оксаны Маркаровой, Украина должна завершить сотрудничество с МВФ в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

Теги: #g7 #программа_мвф #мвф
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