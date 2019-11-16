Политика

14:15 16.11.2019

Гончарук обсудил с миссией МВФ новую программу расширенного финансирования

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Гончарук обсудил с миссией МВФ новую программу расширенного финансирования

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова в пятницу, 15 ноября 2019, встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон о анбандлинг. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста ", - приводит слова Гончарука пресс-служба Кабинета министров Украины в субботу.

В свою очередь руководитель миссии МВФ отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Как сообщалось, 14 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

Теги: #гончарук #мвф
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