Политика

10:25 15.11.2019

"Евросолидарность" готовит поправки в закон о рынке земли, которые снимут заложенные в нем риски - Герасимов

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"Евросолидарность" готовит поправки в закон о рынке земли, которые снимут заложенные в нем риски - Герасимов

Парламентская фракция "Европейская солидарность" поддерживает введение цивилизованного рынка земли в Украине, и готовит глобальные поправки к принятому Верховной Радой в первом чтении в среду законопроекту о рынке земли, заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Европейская солидарность" была, есть и будет за цивилизованный рынок земли. Но мы всегда читаем то, что голосуется. И то, что голосовалось вчера (в среду – ИФ), законом о рынке земли назвать нельзя. Именно поэтому ко второму чтению мы будем очень тщательно готовить серьезные поправки. Для того, чтобы исправить фундаментальные недостатки в этом законе", - сказал Герасимов в эфире программы "Право на власть", сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

По словам парламентария, первым пунктом, который не устраивает "Евросолидарность", является концентрация земли в одних руках.

"Двести тысяч гектаров - в одни руки! Например, Яворовский район Львовской области - площадь 155 тысяч гектаров. Решетиловский район Полтавской области - 100 тыс. гектаров. Овидиопольский район Одесской области - 80 тыс. гектаров. А вы предлагаете 200тысяч гектаров в одни руки. То есть закон не для украинцев, а для олигархов ", - отметил Герасимов.

"Второй вопрос. Почему не установлена минимальная цена? Наше требование, чтобы минимальная цена была не менее 50-75 тыс. грн за гектар в зависимости от типа земли", - отметил сопредседатель фракции.

"И третий момент. Тщательная проверка средств, за которые покупается земля. Ведь предохранителей от того, что ее купят россияне, пока нет ", - предостерег Герасимов.

Он сообщил, что "Евросолидарность" озвучивала свои предложения еще до первого чтения, однако монобольшинство их не учло.

"На одном из первых заседаний профильного комитета было сказано, что перед тем как будет приниматься этот закон, будет его широкое обсуждение и пройдут парламентские слушания. Теперь эти парламентские слушания будут после принятия закона. Надо было сначала провести эти слушания, и только после того выходить на голосование", - отметил Герасимов.

Теги: #земля #евросолидарность #герасимов
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