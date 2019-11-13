Политика

18:46 13.11.2019

Труба заявил о завершающем этапе расследования нескольких уголовных производств, где фигурирует Порошенко

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Труба заявил о завершающем этапе расследования нескольких уголовных производств, где фигурирует Порошенко

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет о завершающем этапе расследования ряда уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

"В некоторых производствах (в которых фигурирует Порошенко в статусе свидетеля - ИФ) мы продвигаемся эффективнее, речь о тех производствах, где нет необходимости направлять международные поручения и долго ждать результатов выполнения этих международных поручений", - сказал Труба журналистам в среду в Киеве.

Он отметил: "Мы находимся на этапе уже возможного завершения досудебного расследования в этих уголовных производствах".

В настоящее время, как подчеркнул директор ГБР, Порошенко является свидетелем. "Мы надеемся, что Порошенко будет содействовать как можно скорейшему установлению истины в этих делах", - добавил Труба.

Теги: #порошенко #розследование #труба
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