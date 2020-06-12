События

16:52 12.06.2020

Суд отказал в удовлетворении иска Трубы о незаконности его увольнения с должности директора ГБР

1 мин читать
Суд отказал в удовлетворении иска Трубы о незаконности его увольнения с должности директора ГБР

Верховный суд отказал Роману Трубе в удовлетворении иска о незаконности его увольнения с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

"Верховный суд отказал в удовлетворении исковых требований Романа Трубы, который просил признать противоправным и недействующим указ президента от 27 декабря 2019 года… о его увольнении с должности директора ГБР", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда в пятницу.

По информации суда, такое решение 12 июня приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Теги: #гбр #верховный_суд #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 12.06.2020
ГБР провело обыск в офисе Saga Development – гендиректор компании

ГБР провело обыск в офисе Saga Development – гендиректор компании

10:38 12.06.2020
Обыски к квартире, где проживает Омелян, связаны с расследованием дела, в котором он сам не фигурирует - ГБР

Обыски к квартире, где проживает Омелян, связаны с расследованием дела, в котором он сам не фигурирует - ГБР

09:08 12.06.2020
Омелян: ГБР провело обыск в рамках дела против бывшего владельца дома

Омелян: ГБР провело обыск в рамках дела против бывшего владельца дома

15:22 11.06.2020
Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, закрепляющий полномочия руководителя госслужбы в ГБР за его директором

Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, закрепляющий полномочия руководителя госслужбы в ГБР за его директором

13:10 10.06.2020
Порошенко заявляет о политических преследованиях и расценивает их как свидетельство бессилия власти

Порошенко заявляет о политических преследованиях и расценивает их как свидетельство бессилия власти

12:58 10.06.2020
Врученное Порошенко подозрение касается дела о незаконном назначении Семочко

Врученное Порошенко подозрение касается дела о незаконном назначении Семочко

12:36 10.06.2020
Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР

Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР

12:04 10.06.2020
Следователи уведомили о подозрении Порошенко – ГБР

Следователи уведомили о подозрении Порошенко – ГБР

11:40 10.06.2020
Порошенко в среду пришел в ГБР на допрос по делу о незаконном перемещении художественных ценностей

Порошенко в среду пришел в ГБР на допрос по делу о незаконном перемещении художественных ценностей

19:18 09.06.2020
ГБР сообщили о подозрении еще двум экс-"беркутовцам"

ГБР сообщили о подозрении еще двум экс-"беркутовцам"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО

В Украине могут запустить механизм процессуальных соглашений с прокурором - Саакашвили

У Шевченковского райсуда между группой поддержки активиста Стерненко и полицейскими произошли столкновения

Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание для избрания меры пресечения

Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО

В Украине могут запустить механизм процессуальных соглашений с прокурором - Саакашвили

Львовская область не ослабляет карантин

У Шевченковского райсуда между группой поддержки активиста Стерненко и полицейскими произошли столкновения

Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание для избрания меры пресечения

Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине

Информация о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей не соответствует действительности – Госпогранслужба

КС признал неконституционной статью УК об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА