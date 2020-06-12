Суд отказал в удовлетворении иска Трубы о незаконности его увольнения с должности директора ГБР

Верховный суд отказал Роману Трубе в удовлетворении иска о незаконности его увольнения с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

"Верховный суд отказал в удовлетворении исковых требований Романа Трубы, который просил признать противоправным и недействующим указ президента от 27 декабря 2019 года… о его увольнении с должности директора ГБР", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда в пятницу.

По информации суда, такое решение 12 июня приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому.