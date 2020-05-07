События

13:48 07.05.2020

Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

2 мин читать
Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Романа Трубы с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР), сообщает пресс-служба суда.

Первое заседание по иску Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ГБР в качестве третьего лица состоялось в четверг, 7 мая.

"Во время заседания, в котором принял участие представитель третьего лица, судья-докладчик сообщил, что в суд поступило ходатайство истца об отложении рассмотрения дела из-за карантина, и что о невозможности принять участие в заседании сообщили также из Офиса президента Украины. Представитель ГБР не возражал против отложения рассмотрения дела", - указывается в сообщении.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон по делу и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020 года.

Как сообщалось, 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая тогда являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

27 января Труба подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Он также заявил, что его снятие с должности №было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп" и считает, считает, что "досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

Кассационный административный суд 27 января принял к рассмотрению исковое заявление Трубы "о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене указа, восстановления на работе", ответчиком значится президент Украины Владимир Зеленский.

4 февраля Верховный суд вернул экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Новый иск с требованием признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, и восстановить Трубу в должности, поступил в Окружной административный суд Киева 5 февраля.

Теги: #гбр #верховный_суд #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 07.05.2020
ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

18:39 06.05.2020
Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

17:34 06.05.2020
Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 15 июня

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 15 июня

15:19 04.05.2020
Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

12:33 04.05.2020
ГБР повторно вызывает на допрос Януковича 13 мая

ГБР повторно вызывает на допрос Януковича 13 мая

13:45 28.04.2020
Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

11:42 28.04.2020
Вятрович перед допросом в ГБР: я отвечу на вопросы, чтобы показать, что отстаивал право украинцев говорить о Голодоморе

Вятрович перед допросом в ГБР: я отвечу на вопросы, чтобы показать, что отстаивал право украинцев говорить о Голодоморе

20:03 27.04.2020
Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

12:01 27.04.2020
Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей

Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей

10:38 27.04.2020
Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ ВЕРЛАНОВ ОБЫСКИ

Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о легализации средств и финансировании терроризма

НАБУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО GRECO

GRECO требует от Киева, чтобы законодательство в сфере деятельности НАБУ обеспечивало его независимость

КИЕВ КАРАНТИН МЕТРО ШМЫГАЛЬ

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

ВАНДАЛЫ ПОЛИЦИЯ ХАРЬКОВ

Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове

ГОСЯЗЫК МОНАХОВА КАДРЫ КАБМИН

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция будет контролировать выполнение карантинных требований во время акций 9 мая

Консультативная миссия ЕС передала средства защиты госучреждениям Украины

Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о легализации средств и финансировании терроризма

GRECO требует от Киева, чтобы законодательство в сфере деятельности НАБУ обеспечивало его независимость

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове

Голосование в Европарламенте по 1.2 млн. евро помощи Украине для преодоления последствий COVID-19 пройдет 13 мая

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА