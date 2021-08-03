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15:10 03.08.2021

США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств смерти Шишова - посольство

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США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств смерти Шишова - посольство

США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств смерти гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

 

Теги: #шишов #сша #розследование
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