События

19:45 03.08.2021

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

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Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Под зданием посольства Беларуси в Киеве проходит акция, участники которой собрались, чтобы почтить память гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

В акции принимают участие представители белорусской диаспоры в Украине, украинских патриотических движений, журналисты и простые граждане. Участники принесли с собой бело-красно-белые флаги Беларуси, фотографии Шишова и цветы.

Как сообщалось, Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Twitter, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.

Теги: #шишов #память #акция
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